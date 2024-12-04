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Общество

Мемориальную доску герою СВО Николаю Савченко открыли в Пскове

Торжественное открытие мемориальной доски гвардии старшему прапорщику Николаю Савченко состоялось в Пскове на улице Шестака, 25 сегодня, 4 декабря, передаёт корреспондент ПАИ.

Мемориальную доску гвардии старшему прапорщику Николаю Савченко открыли в Пскове. Фото здесь и далее: ПАИ

Николай Савченко родился в марте в 1981 году в Краснодарском крае. Поступил в автодорожный колледж в Москве, а после его окончания в возрасте 18 лет был призван в ряды Вооруженных сил России.

«После призыва в армию Николай стал военнослужащим нашей легендарной дивизии. С 1999 года по 2023 год Николай Иванович Савченко связал свою жизнь и судьбу с нашим старинным городом. Здесь он встретил свою супругу Наталью, здесь живут его дети Даниил и Сонечка. Здесь он жил, служил, и жизнь его проходила на две семьи: его семья и его дом в армии», – рассказала депутат Псковской городской Думы Анна Дмитриева и подчеркнула, что его сын служит в гвардейском 234-й полку.

Почётное право открыть мемориальную доску предоставили его семье. Супруге Наталье, детям Даниилу и Софии, а также исполняющему обязанности командира гвардейского 234-го десантно-штурмового полка гвардии полковнику Вячеславу Яцеленко.

«Николай – мужчина с большой буквы, настоящий десантник, настоящий старшина, который всегда своей заботой оберегал простых рядовых солдат от всяких невзгод, всегда заботился об их житье-бытье. Он всегда будет стоять в нашем ряду, и мы его никогда не забудем. Все мероприятия, все торжественные праздники, все парады он будет стоять с нами в одном строю. И когда победа настанет, а она по-любому настанет в ближайшее время, он под знаменем пройдёт вместе с нами в строю. Вечная память», – подчеркнул Вячеслав Яцеленко.

Чин освящения памятной доски совершил священник храма Александра Невского отец Максим.

«Николай Иванович – один из тех псковичей, россиян, которые умеют служить Родине, умеют защищать Родину и её интересы, а также умеют её любить и учат нас своим примером любить, защищать и служить Родине», – отметила заместитель председателя Псковской городской Думы Ольга Фёдорова.

Николай Савченко погиб, выполняя поставленные задачи в зоне специальной военной операции. Награждён медалью Суворова и орденом Мужества (посмертно).

«Мы вместе служили, вместе прошли этот путь. Я его знал ещё сержантом. Николай был человеком с большой буквы, к нему тянулись люди. Он заходил в роту и всегда наводил порядок, был старшиной роты – и там был порядок. Мне выпала честь служить с ним, и я сожалею, что такие люди уходят, но я всегда буду помнить его с лучшей стороны», – сказал сослуживец Николая Савченко Николай Поздеев.

Сам же Николай Поздеев также участвовал в специальной военной операции, где получил ранение, освобождая Попасную. Награждён орденом Мужества и медалями за боевые заслуги.

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