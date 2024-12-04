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Экономика

Применение льготных тарифов страховых взносов расширят в России с 2025 года

С 1 января 2025 года расширится перечень субъектов, которые смогут применять страховые взносы по пониженному тарифу. Об этом корреспонденту ПАИ сообщили в пресс-службе УФНС России по Псковской области.

Теперь льготными тарифами смогут воспользоваться субъекты малого и среднего предпринимательства, деятельность которых ведётся в сфере обрабатывающего производства. Ставка для них составит 7,6 %. Тариф нужно применять к ежемесячной части выплат, которая превышает установленный с начала года МРОТ.

Для использования пониженного тарифа организация должна быть внесена в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, а доходы обрабатывающего производства в сумме не должны составлять менее 70 %. «Доля доходов определяется как по итогам года, предшествующего году перехода на пониженный тариф 7,6 %, так и по результатам отчётного периода», – уточнили в пресс-службе.

Исключениями являются предприятия, которые занимаются производством табачных изделий и напитков, кокса и нефтепродуктов, а также металлургическое производство.

Также в пресс-службе рассказали, что сниженные тарифы страховых взносов для IT-компаний и организаций, ведущих деятельность в сфере радиоэлектронной промышленности, продлили до 2026 года.

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