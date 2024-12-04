В Пскове и Великих Луках установлены специальные почтовые ящики для писем Деду Морозу

13:48, 04 декабря 2024, ПАИ

В Пскове и Великих Луках установлены специальные почтовые ящики для писем Деду Морозу, сообщили ПАИ в УФПС по Псковской области.

Один ящик находится в центральном отделении почты по адресу: Псков, Советская, 20, второй — в Великих Луках на улице Комсомольца Зверева, 39.

Письма можно отправить не только главному волшебнику в Великий Устюг, но и его национальным коллегам. Посланий ждут Урал Мороз, Ямал Ири, удмуртский дедушка Тол Бабай, чувашский Хел Мучи, марийский Йушто Кугыза, якутский Чысхаан. В Карелии новогодние конверты получит молодой волшебник Паккайне, в Татарстане – Кыш Бабай, в Улан-Удэ – Сааган Убгэн. В Коми новогодние письма дети и взрослые могут отправить Кöдзыд Пöлю.

Если отправителю хочется получить ответ, нужно указать свой полный обратный адрес и индекс. Принимают послания для зимних волшебников и самые обычные почтовые ящики.

«Под Новый год традиционно увеличивается и поток поздравлений, писем и открыток, которые люди отправляют своим родным и близким во все уголки страны. «Почта России» ежегодно в декабре выполняет важную миссию — доставляет сокровенные мечты юных псковичей главному зимнему волшебнику! Нам очень приятно быть соучастниками новогоднего волшебства и исполнения долгожданных желаний», — отметила директор УФПС Псковской области Ольга Беляцкая.