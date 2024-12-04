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Новогодний турнир по дзюдо на призы Деда Мороза пройдёт в Великих Луках

Новогодний турнир по дзюдо на призы Деда Мороза пройдёт в спорткомплексе Великолукской государственной академии физической культуры и спорта 20 и 21 декабря, сообщили ПАИ в Псковской областной федерации дзюдо.

Новогодний турнир по дзюдо на призы Деда Мороза пройдёт в Великих Луках. Фото: Псковская областная федерация дзюдо

Награды будут разыграны в четырёх возрастных группах: младшая – 2014–2015 годов рождения, а старшая – 2008–2009 годов рождения. Победителей и призёров в каждой весовой категории наградят медалями и грамотами.

Организаторы принимают предварительные заявки на участие до 18 декабря.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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