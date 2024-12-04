Новогодний турнир по дзюдо на призы Деда Мороза пройдёт в Великих Луках

14:14, 04 декабря 2024, ПАИ

Новогодний турнир по дзюдо на призы Деда Мороза пройдёт в спорткомплексе Великолукской государственной академии физической культуры и спорта 20 и 21 декабря, сообщили ПАИ в Псковской областной федерации дзюдо.

Награды будут разыграны в четырёх возрастных группах: младшая – 2014–2015 годов рождения, а старшая – 2008–2009 годов рождения. Победителей и призёров в каждой весовой категории наградят медалями и грамотами.

Организаторы принимают предварительные заявки на участие до 18 декабря.

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