О хранителе псковской старины расскажут в Изборском музее 6 декабря

14:43, 04 декабря 2024, ПАИ

Лекция краеведа Татьяны Медниковой «Хранитель псковской старины – Николай Фомич Окулич-Казарин» пройдёт в выставочном зале на улице Печорской, 37 в Печорах 6 декабря. Мероприятие начнётся в 16:00, сообщили ПАИ в пресс-службе Изборского музея-заповедника.

Николай Окулич-Казарин родился 2 декабря 1849 года в Перми. Получив военное образование, служил в Кронштадте, Одессе, участвовал в военных действиях. В апреле 1906 года в чине генерал-лейтенанта переехал в Псков и вошёл в состав Псковского археологического общества. Николай Окулич-Казарин занимался поисками письменных и вещественных доказательств истории Псковской земли. Им было написано более 15 работ, главная из которых – «Спутник по древнему Пскову».

По словам Алексея Янсона, современника Николая Окулича-Казарина, «Спутник древнего Пскова» многим псковичам открыл Псков, как Колумб открыл Америку.

Лекция состоится в рамках работы выставки «Изборск – открытый город». Вход на лекцию свободный.