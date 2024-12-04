Отсутствующую ливневую канализацию проложат коммунальщики на улице Некрасова в Пскове

14:58, 04 декабря 2024, ПАИ

Отсутствующую ливневую канализацию проложат коммунальщики на улице Некрасова в Пскове. Об этом в своём телеграм-канале сообщил глава города Борис Елкин.

Перед ремонтом дороги на улице ведётся прокладка сетей водоснабжения.

Горводоканал уже частично переложил хозяйственно-бытовую канализацию и водопроводные сети и готовится к строительству ливневой канализации, которой на участке от Октябрьского проспекта до улицы Карла Маркса ранее не существовало. Именно поэтому в период сильных дождей дорогу постоянно подтапливало, пояснил Борис Елкин.

«Работы по инженерным сетям должны быть завершены к лету 2025 года. После этого к делу приступят дорожники. Будет приведено в порядок около 1,3 км дорожного полотна – от улицы Советской до улицы Воровского, включая некоторые тротуары. Срок исполнения контракта – конец 2025 года», – уточнил глава Пскова.