Псковичка представляет региональный международный клуб дружбы в Москве
Сотрудник Псковского центра молодёжи и общественных инициатив Мария Яковлева принимает участие в итоговом семинаре-совещании для лидеров и кураторов международных клубов дружбы, которое проходит в «Сенеже». Об этом ПАИ сообщили в региональном комитете по молодёжной политике.
Семинар стал площадкой для знакомства с коллегами и представителями других государств, его программа включает лекции и кейс-сессии по вопросам международного молодёжного сотрудничества. В рамках обучения специалисты могли задать интересующие вопросы официальному представителю МИД России Марии Захаровой, представителям дирекции Всемирного фестиваля молодёжи, спикерам и послам.
Участники разработали проекты, направленные на развитие работы международных клубов дружбы в регионах, а также составили план мероприятий на следующий год. Вместе с коллегой Мария Яковлева защищала проект по адаптации иностранных студентов, который был отмечен дирекцией ВФМ.
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