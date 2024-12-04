Псковские газовики проводят дополнительную разъяснительную работу с потребителями

15:16, 04 декабря 2024, ПАИ

Акцию «В новый год безопасно и без долгов» проводят сотрудники «Газпром межрегионгаз Псков» и «Газпром газораспределение Псков» в преддверии новогодних праздников, сообщили ПАИ в пресс-службе компании.

Газовики в ходе рейдов акцентируют внимание потребителей на проведении ежегодного технического обслуживания газового оборудования и важности соблюдения основных правил пользования природным газом в быту. При отсутствии договора для удобства абонентов его предлагают заключить на месте.

Кроме того, газовики напоминают псковичам о необходимости регулярной оплаты за газ до 10-го числа месяца, следующего за отчётным. Также они знакомят абонентов с возможностями дистанционных сервисов по передаче показаний счётчика и плате за газ без комиссии.

Аварийно-диспетчерская служба ООО «Газпром межрегионгаз Псков» работает круглосуточно и в любое время при необходимости готова прийти на помощь, подчеркнул заместитель гендиректора по реализации газа ООО «Газпром межрегионгаз Псков» Алексей Фёдоров. «Но знание и соблюдение простых правил пользования газом в быту позволят избежать неприятностей», – заметил он.