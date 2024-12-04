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Культура

Псковская публика в предвкушении встречи с Донецким театром – Илианна Петрова

Псковская публика в предвкушении встречи с Донецким республиканским академическим молодёжным театром, заявила врио председателя комитета по культуре Псковской области Илианна Петрова на пресс-конференции, посвященной гастролям театра, сегодня, 4 декабря, передает корреспондент ПАИ.

Илианна Петрова. Фото: ПАИ

«Сколько выступает этот театр, он неизменно радует нас своими постановками. Я уверена, что этот год не исключение и эти замечательные постановки по произведениям русской и зарубежной классики не исключение. Уверена, они псковского зрителя не оставят равнодушными. Наша псковская публика достаточно искушённая, она сейчас находится в таком предвосхищении, предвкушении, все билеты на спектакли проданы. Поэтому мы с большим нетерпением ждём постановок ваших спектаклей», – отметила она.

Также Илианна Петрова подчеркнула, что программа «Большие гастроли» – не просто масштабный, но очень важный и нужный проект Министерства культуры России и Росконцерта.

Фото: ПАИ

«Мне «Большие гастроли» напоминают такие своеобразные нити, мосты между лучшими театрами нашей страны. И очень важно, когда такое сотворчество, соработничество даже, возникает между театральными коллективами. Это даёт невероятный стимул для развития этих коллективов. Это важно не только для каждого театра как институции, но и для коллектива, для трупп театра, для каждого артиста лично. Поэтому этот проект является большим стимулом и для развития наших театров, и для продвижения лучших традиций русской театральной школы», – подчеркнула она.

Также Илианна Петрова вручила художественному руководителю Донецкого республиканского академического молодёжного театра Владиславу Слухаенко благодарственное письмо от комитета по культуре Псковской области, а также памятный подарок от правительства региона.

Фото: ПАИ

Отметим, гастроли Донецкого республиканского академического молодёжного театра, организованные Росконцертом, с 19 ноября по 5 декабря проходят в Лодейном Поле, Старой Руссе, Вологде, Петрозаводске, Сланцах и Пскове.

4 и 5 декабря показы на сцене Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина спектаклей «Левша» и «Над пропастью во ржи» завершают гастрольный тур театра.

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