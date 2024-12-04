Почти 270 тысяч уведомлений об уплате налогов получили псковичи

16:09, 04 декабря 2024, ПАИ

269 006 уведомлений об уплате имущественных налогов за 2023 год направили жителям Псковской области, сообщили корреспонденту ПАИ в пресс-службе регионального УФНС России.

Из них 143 994 были направлены в личный кабинет, 121 854 – по почте, а 3 158 – через портал «Госуслуги». К сервису «Личный кабинет налогоплательщика», по состоянию на 28 ноября 2024 года, было подключено 232 668 жителей региона.

Напомним, что налоговая сможет без участия суда взыскать долг с гражданина, если он не оспорит доначисление. Текст нормативно-правового акта находится на рассмотрении с августа 2024 года и пока что механизм применяется только в отношении бизнеса и ИП. Подробнее о процедуре взыскания налогов через суд, последствиях неуплаты налогов и целей нового законопроекта читайте в специальном материале ПАИ здесь.