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Общество

Корытовский лесопарк в Пскове планируют начать благоустраивать в следующем году

Корытовский лесопарк в Пскове планируют начать благоустраивать в следующем году. Здесь появятся дорожки, малые природные архитектурные формы, освещение и видеонаблюдение. Об этом рассказал заместитель главы администрации города Алексей Саенко в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 4 декабря.

Алексей Саенко. Фото ПАИ

«Территория Корытовского лесопарка у нас условно разделена на две части. На 2/3 лесопарк именно в районе улицы Яна Райниса, 56 уже почти разработан. Контракт муниципальный на оставшуюся часть заключён совсем недавно», – отметил Алексей Саенко.

По его словам, речи о вырубке леса идти не может. «Мы имеем здесь дело с лесом. Это наш зелёный пояс. В рамках разработки проектной документации и её реализации у нас планируется сохранение леса», – подчеркнул гость студии.

У жителей Пскова до 6 декабря на сайте города (pskov.gosuslugi.ru) в разделе «Мой выбор, моё будущее» есть возможность внести свои предложения по благоустройству лесопарка, уточнил он.

Добавим, что проект по благоустройству Корытовского лесопарка участвует в конкурсе Минстроя.

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