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Михаил Ведерников вручил первые почётные знаки «Заслуженный юрист Псковской области» специалистам отрасли

Торжественная церемония в честь Дня юриста состоялась в правительстве Псковской области сегодня, 4 декабря. В этот день губернатор Михаил Ведерников вручил первые нагрудные знаки к званию «Заслуженный юрист Псковской области» семи представителям юридической профессии, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

Михаил Ведерников вручил первые почетные знаки «Заслуженный юрист Псковской области» специалистам отрасли. Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Ещё восемь специалистов отмечены почётными грамотами губернатора и благодарственными письмами правительства региона. В рамках церемонии наградили юристов, которые внесли значительный вклад в правотворческую деятельность, защиту прав, свобод и законных интересов жителей региона. Среди награждённых были и специалисты юридических служб, которые уже находятся на пенсии.

Губернатор поздравил всех присутствующих с профессиональным праздником и выразил признательность представителям юридической сферы за их труд.

«Ваша работа требует глубоких знаний, честности, принципиальности и профессионализма. Зачастую она не заметна для обычных граждан, но на самом деле она пронизывает все сферы нашей жизни. Вы защищаете права и свободы граждан, отстаиваете интересы государства, выполняете свою роль в обеспечении безопасности экономики. Благодарю вас за ваш труд. В течение года мы принимаем более ста законов, я подписываю более 500 нормативных актов. Всё это направлено на динамичное развитие нашей области», – сказал Михаил Ведерников.

В ответном слове несколько награждённых обратились к губернатору. Заместитель руководителя аппарата Псковского областного Собрания депутатов, начальник правового управления Любовь Цибулькина отметила готовность юристов к сотрудничеству и взаимопомощи: «Когда это необходимо, юристы разных государственных органов объединяют усилия и находят ту единственно верную формулировку, которая потом становится частью законодательства области. Спасибо вам, коллеги, за вашу помощь», – сказала она.

Любовь Цибулькина также выразила благодарность губернатору за внимание к юридической сфере.

«Ваша инициатива по учреждению звания «Заслуженный юрист Псковской области» – яркое тому подтверждение. Для меня большая честь и гордость получить сегодня эту награду», – сказала она.

Заместитель председателя Арбитражного суда Псковской области в отставке Лариса Рутковская, которая проработала в судебной системе почти 30 лет, также поблагодарила губернатора за внимание и отметила, что будет с гордостью носить почётное звание.

Напомним, что новая региональная награда – звание «Заслуженный юрист Псковской области» была учреждена в 2023 году по инициативе губернатора Михаила Ведерникова.

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