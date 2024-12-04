Экспозицию «Новогоднее вдохновение» открыли в Бежаницах
В историко-культурном центре Философовых в Бежаницах открылась выставка декоративно-прикладного творчества «Новогоднее вдохновение». Об этом пишет районная газета «Сельская новь».
В экспозиции участвуют мастера и умельцы из Бежаниц и Бежаницкого округа, взрослые и дети. Представлены работы в разных техниках, из разного материала. Это и валяние из овечьей шерсти, текстильные и вязаные игрушки, и плетение из ротанга и бумажной лозы, и украшения из эпоксидной смолы, и мыло ручной работы.
«Выставка ещё в процессе оформления, приглашаем всех желающих в ней поучаствовать. Тема – Новый год, зима, сказка, подготовка к новогоднему празднику. Ваши работы создают радостное настроение, связанное с ожиданием чуда и волшебства», – отметили сотрудники Бежаницкого историко-культурного центра.
Посещение выставки бесплатное.
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