Алексей Саенко рассказал, куда будут вывозить снег из Пскова
Куда это зимой будут вывозить снег из Пскова, рассказал заместитель главы администрации города Алексей Саенко в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 4 декабря.
«К наступлению неблагоприятных погодных условий мы готовы уже с октября. По поводу вывоза снега: у нас заключены муниципальные контракты на размещение снежных валов – это территория в деревне Котово Псковского района», – отметил Алексей Саенко.
Также администрация заключила три муниципальных контракта на содержание улично-дорожной сети.
«В рамках выполнения этих муниципальных контрактов у нас запланированы уборка снега, очистка тротуаров, автобусных павильонов, посадочных площадок от наледи и снежных масс, посыпка песком гравийных покрытий и применение реагентов. Прежде всего, мы понимаем, что самое важное для нас – это здоровье и безопасность граждан», – заключил гость студии.
Псковские власти обсудили итоговый вариант регионального проекта «Земский муниципальный служащий»
Учёные Себежского нацпарка подвели итоги мониторинга гидрологического режима близлежащих озёр