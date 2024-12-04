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Общество

Алексей Саенко рассказал, куда будут вывозить снег из Пскова

Куда это зимой будут вывозить снег из Пскова, рассказал заместитель главы администрации города Алексей Саенко в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 4 декабря.

Алексей Саенко. Фото: ПАИ

«К наступлению неблагоприятных погодных условий мы готовы уже с октября. По поводу вывоза снега: у нас заключены муниципальные контракты на размещение снежных валов – это территория в деревне Котово Псковского района», – отметил Алексей Саенко.

Также администрация заключила три муниципальных контракта на содержание улично-дорожной сети.

«В рамках выполнения этих муниципальных контрактов у нас запланированы уборка снега, очистка тротуаров, автобусных павильонов, посадочных площадок от наледи и снежных масс, посыпка песком гравийных покрытий и применение реагентов. Прежде всего, мы понимаем, что самое важное для нас – это здоровье и безопасность граждан», – заключил гость студии.

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