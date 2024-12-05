Новый тип жилья для студентов и сотрудников вузов может появиться в России

08:40, 05 декабря 2024, ПАИ

Новый тип жилья для студентов и сотрудников вузов может появиться в России, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки.

Сейчас министерство науки и высшего образования рассматривает возможность введения нового типа жилья для студентов и сотрудников вузов. При этом новый тип жилья не заменит существующие общежития, а только дополнит существующий жилищный фонд. «Новый тип жилья предполагает более комфортные условия проживания при сохранении доступной стоимости», – отметили в пресс-службе министерства.

В частности, сейчас определяется правовой режим этого нового типа жилья.