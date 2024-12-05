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Общество

Вернуть товары Wildberries можно будет в любой пункт выдачи заказов

Вернуть товары Wildberries можно будет в любой пункт выдачи заказов (ПВЗ), сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Раньше вернуть купленные товары можно было только в том ПВЗ, где пользователь получал заказ, но объединенная компания Wildberries и Russ упростила процесс.

Изменения также сделают процедуру возврата легкой не только для покупателей, но и для сотрудников ПВЗ. «QR-коды для возврата товаров – это шаг вперед в развитии нашего сервиса. Они позволяют клиентам не беспокоиться о наличии штрихкодов на упаковке, а сотрудникам ПВЗ значительно упростить процесс обработки возвратов», – заявили в компании.

Инструмент по формированию QR-кодов для клиентов маркетплейса будут вводить постепенно. Сроки, когда он станет доступен для всех пользователей, пока не сообщаются.

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