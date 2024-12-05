Два пожара ликвидировали в Псковской области за сутки

10:11, 05 декабря 2024, ПАИ

Два пожара ликвидировали пожарные в Псковской области за сутки, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Так, 4 декабря жилой дом горел на улице Ветеранов в деревне Новоселье Плюсского муниципального округа. Предварительная причина возгорания – несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

Ещё один жилой дом горел на улице Новосёлов в деревне Бороусы Пыталовского муниципального округа. Предварительная причина возгорания – короткое замыкание в обогревателе.