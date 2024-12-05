Два пожара ликвидировали в Псковской области за сутки
Два пожара ликвидировали пожарные в Псковской области за сутки, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».
Так, 4 декабря жилой дом горел на улице Ветеранов в деревне Новоселье Плюсского муниципального округа. Предварительная причина возгорания – несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.
Ещё один жилой дом горел на улице Новосёлов в деревне Бороусы Пыталовского муниципального округа. Предварительная причина возгорания – короткое замыкание в обогревателе.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
03 декабря 2024
Стали известны подробности ДТП, в котором мотоциклисту оторвало руку после столкновения с фурой