Псковичка примет участие в турнире по боксу в Тверской области

10:45, 05 декабря 2024, ПАИ

Псковичка Илона Ляман примет участие в региональном турнире по боксу «Виктория» среди девушек. Соревнования пройдут в Конаково Тверской области с 5 по 8 декабря, сообщили ПАИ в Псковской областной федерации бокса.

Илона Ляман представит Псковскую область на этих состязаниях вместе с тренером Олегом Соловьёвым.

В нынешнем году Ляман принимала участие в чемпионате России по боксу.

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