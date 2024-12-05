Тонну белорусской говядины на кости не пропустили через госграницу в Псковской области

11:09, 05 декабря 2024, ПАИ

Тонну говядины не пропустили через российско-белорусскую границу в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Говядина в четвертинах на кости перевозилась в машине без холодильного оборудования из Белоруссии в неизвестном направлении.

Во время ветеринарного контроля выяснилось, что на товаре нет маркировки (клейм), а на груз нет ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих его безопасность и происхождение. Кроме того, ввоз в Россию говядины на кости с территории Белоруссии, не имеющей официального статуса Международного эпизоотического бюро по губкообразной энцефалопатии, запрещён.

Перевозка говядины по таможенной территории Евразийского экономического союза запрещена, оформлен акт о возврате груза, уточнили в пресс-службе.