Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Псковичи примут участие в международном турнире по волейболу

Псковичи, воспитанники спортшколы «Бригантина» 2011 года рождения примут участие в международном турнире по волейболу памяти заслуженного тренера БССР Петра Ковалёва. Соревнования пройдут в Минске с 11 по 14 декабря. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил тренер псковской команды Сергей Иванов.

Псковичи примут участие в международном турнире по волейболу. Фото: ПАИ

В соревнованиях примут участие восемь команд. Помимо псковских волейболистов за победу поборются действующие победители первенства России спортсмены Нижнего Новгорода и их второй состав, белорусское республиканское государственное училище олимпийского резерва, «Шахтёр» из Солигорска, спортшкола из Костромы, клуб «Минск» и Калининская спортшкола из Санкт-Петербурга.

Волейболисты «Бригантины» на групповом этапе сыграют с действующими победителями первенства России, командой Нижнего Новгорода, клубом «Минск» и спортшколой из Костромы.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












05 декабря 2024

Псковичи примут участие в международном турнире по волейболу
05 декабря 2024

Псковичка примет участие в турнире по боксу в Тверской области
04 декабря 2024

Строительство новых и реконструкцию существующих спортобъектов обсудил Михаил Ведерников с Михаилом Дегтярёвым
04 декабря 2024

Новогодний турнир по дзюдо на призы Деда Мороза пройдёт в Великих Луках
04 декабря 2024

Подведены итоги XV Спартакиады учреждений среднего профессионального образования Псковской области
04 декабря 2024

Пять шахматистов Псковской области отобрались на первенство России
03 декабря 2024

Пскович сенсационно стал бронзовым призёром первенства СЗФО по шахматам
03 декабря 2024

Уроженец Псковской области претендует на премию лучшему молодому игроку РПЛ

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...