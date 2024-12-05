Псковичи примут участие в международном турнире по волейболу

11:15, 05 декабря 2024, ПАИ

Псковичи, воспитанники спортшколы «Бригантина» 2011 года рождения примут участие в международном турнире по волейболу памяти заслуженного тренера БССР Петра Ковалёва. Соревнования пройдут в Минске с 11 по 14 декабря. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил тренер псковской команды Сергей Иванов.

В соревнованиях примут участие восемь команд. Помимо псковских волейболистов за победу поборются действующие победители первенства России спортсмены Нижнего Новгорода и их второй состав, белорусское республиканское государственное училище олимпийского резерва, «Шахтёр» из Солигорска, спортшкола из Костромы, клуб «Минск» и Калининская спортшкола из Санкт-Петербурга.

Волейболисты «Бригантины» на групповом этапе сыграют с действующими победителями первенства России, командой Нижнего Новгорода, клубом «Минск» и спортшколой из Костромы.

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