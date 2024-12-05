Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Все муниципалитеты Псковской области присоединятся к акции «Тест по истории Великой Отечественной войны»

6 декабря все муниципальные округа и районы Псковской области будут участвовать в тесте по истории Великой Отечественной войны. Международная акция, приуроченная ко Дню Неизвестного Солдата, проходит в рамках проекта «Большая история» с 2015 года, и традиционно её региональным координатором является Молодёжный парламент при Псковском областном Собрании депутатов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Собрания.

Тестирование будет проходить как в сети Интернет, так и в офлайн-формате. За день до начала акции в регионе зарегистрировано 149 площадок. По словам члена Молодёжного парламента Максима Ермолина, у предприятий и организаций ещё есть время подать заявку на регистрацию своей площадки. В этом году, как рассказал организатор, интерес к проведению теста проявили не только постоянные участники – вузы, колледжи, школы, музеи, общественные объединения, но и новые учреждения. «Даже из детских садов звонили и спрашивали, можно ли зарегистрировать у себя площадку, чтобы сотрудники и родители детей смогли пройти тестирование. Ещё одно новшество года – в подготовку теста по истории Великой Отечественной войны включился областной центр занятости населения. Что особенно приятно, сотрудники некоторых кадровых центров по собственной инициативе подготовили выступления о том, как труженики тыла в годы войны помогали фронту», – поделился информацией Максим Ермолин.

Главной региональной площадкой теста по истории Великой Отечественной войны станет Псковское областное Собрание депутатов. В зале заседаний регионального парламента тестирование пройдут представители общественных объединений – молодёжь и ветераны, депутаты и сотрудники аппарата.

Начало акции назначено на 11 часов, но строгой привязки ко времени в этом году не будет – организации могут провести тест на своих площадках в удобное для них время. Тестирование в интернете доступно в течение всего дня 6 декабря.

Максим Ермолин напомнил, что акция «Тест по истории Великой Отечественной войны» имеет международный статус. Уже известно, что к проекту присоединятся жители Китая, Казахстана, Монголии, Молдовы, Аргентины, Мексики, Австралии. Среди участников тестирования будут и члены молодёжных парламентов из регионов Республики Беларусь.

«Мы видим неподдельный интерес самых разных людей к этой акции. Это о многом говорит. Я думаю, все понимают, как важно знать свою историю и сохранять память о своём прошлом. К сожалению, события последних лет наглядно показывают, что происходит, когда историческая правда забывается», – отметил Максим Ермолин и пригласил всех жителей региона присоединиться 6 декабря к акции «Тест по истории Великой Отечественной войны».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












05 декабря 2024

Ёлочный базар откроется в Великих Луках 20 декабря
05 декабря 2024

Псковская делегация участвует в международном медицинском форуме в Москве
05 декабря 2024

Продолжается голосование за внешний вид новой тысячерублёвой купюры
05 декабря 2024

Тонну белорусской говядины на кости не пропустили через госграницу в Псковской области
05 декабря 2024

Газопровод построили в псковской деревне Покрутище
05 декабря 2024

Александр Котов поблагодарил добровольцев за готовность приносить пользу обществу
05 декабря 2024

Мошенники используют «новогоднюю» схему обмана в Telegram
05 декабря 2024

Когда в России ожидается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ, рассказал эксперт

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...