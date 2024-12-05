Псковская делегация участвует в международном медицинском форуме в Москве

11:38, 05 декабря 2024, ПАИ

Председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко вместе с коллегами из комитета и медицинских организаций региона принимает участие в Международном научно-практическом форуме «Российская неделя здравоохранения – 2024». Об этом Марина Гаращенко сообщила в своём Telegram-канале.

Форум традиционно входит в план научно-практических мероприятий Минздрава России.

«Форум «Российская неделя здравоохранения» – крупнейшее в стране мероприятие в области медицины и охраны здоровья, которое объединяет врачей, производителей медицинской продукции, учёных, представителей власти и бизнеса, показывает достижения научной и практической медицины», – сказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, приветствуя участников.

Форум ведёт свою историю с выставки «Здравоохранение», которая проводится с 1974 года, и является одним из старейших медицинских форумов Европы, а также одним из основных федеральных конгрессно-выставочных мероприятий страны в области здравоохранения.

Основной целью проведения форума и входящих в него международных выставок «Здравоохранение», которая отмечает в этом году 50-летие, «Здоровый образ жизни», «MedTravelExpo. Санатории. Курорты. Медицинские центры», «Фарммедпром» является содействие реализации национальных проектов России.

Основу экспозиции составляют стенды, представляющие медицинские и реабилитационные технологии и оборудование российского производства, заключила Марина Гаращенко.