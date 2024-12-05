Псковская делегация участвует в международном медицинском форуме в Москве
Председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко вместе с коллегами из комитета и медицинских организаций региона принимает участие в Международном научно-практическом форуме «Российская неделя здравоохранения – 2024». Об этом Марина Гаращенко сообщила в своём Telegram-канале.
Форум традиционно входит в план научно-практических мероприятий Минздрава России.
«Форум «Российская неделя здравоохранения» – крупнейшее в стране мероприятие в области медицины и охраны здоровья, которое объединяет врачей, производителей медицинской продукции, учёных, представителей власти и бизнеса, показывает достижения научной и практической медицины», – сказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, приветствуя участников.
Форум ведёт свою историю с выставки «Здравоохранение», которая проводится с 1974 года, и является одним из старейших медицинских форумов Европы, а также одним из основных федеральных конгрессно-выставочных мероприятий страны в области здравоохранения.
Основной целью проведения форума и входящих в него международных выставок «Здравоохранение», которая отмечает в этом году 50-летие, «Здоровый образ жизни», «MedTravelExpo. Санатории. Курорты. Медицинские центры», «Фарммедпром» является содействие реализации национальных проектов России.
Основу экспозиции составляют стенды, представляющие медицинские и реабилитационные технологии и оборудование российского производства, заключила Марина Гаращенко.
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