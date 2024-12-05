Вебинар об альтернативах объявления банкротства проведут для псковичей 6 декабря

12:21, 05 декабря 2024, ПАИ

Вебинар, в рамках которого псковичам расскажут о реструктуризации долга как альтернативе объявления себя банкротом, проведёт УФНС России по Псковской области 6 декабря. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Спикером выступит заместитель начальника отдела обеспечения процедур банкротства Ольга Зайцева.

Также участникам вебинара расскажут о возможной субсидиарной ответственности, при которой суд вправе взыскать долги с юридического лица с иных связанных с ним лиц, если должник не в состоянии погасить долг самостоятельно.

В процессе онлайн-сессии люди смогут задать волнующие вопросы и получить профессиональные ответы. Принять участие в мероприятии можно, подключившись по ссылке.

Напомним, что в четвёртом квартале 2024 года запланировано проведение 25 мероприятий, 17 из которых уже прошли. Целью вебинаров является повышение уровня знаний налогоплательщиков об изменениях налогового законодательства и формирование навыков их использования в жизни.

С полным графиком мероприятий можно ознакомиться на сайте УФНС России по Псковской области.