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Общество

Вебинар об альтернативах объявления банкротства проведут для псковичей 6 декабря

Вебинар, в рамках которого псковичам расскажут о реструктуризации долга как альтернативе объявления себя банкротом, проведёт УФНС России по Псковской области 6 декабря. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Спикером выступит заместитель начальника отдела обеспечения процедур банкротства Ольга Зайцева.

Также участникам вебинара расскажут о возможной субсидиарной ответственности, при которой суд вправе взыскать долги с юридического лица с иных связанных с ним лиц, если должник не в состоянии погасить долг самостоятельно.

В процессе онлайн-сессии люди смогут задать волнующие вопросы и получить профессиональные ответы. Принять участие в мероприятии можно, подключившись по ссылке.

Напомним, что в четвёртом квартале 2024 года запланировано проведение 25 мероприятий, 17 из которых уже прошли. Целью вебинаров является повышение уровня знаний налогоплательщиков об изменениях налогового законодательства и формирование навыков их использования в жизни.

С полным графиком мероприятий можно ознакомиться на сайте УФНС России по Псковской области.

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