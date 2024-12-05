Областное первенство по фигурному катанию пройдёт в Пскове

12:38, 05 декабря 2024, ПАИ

Первенство Псковской области и фестиваль «Зимний пируэт» по фигурному катанию пройдут в псковском Ледовом дворце 7 декабря. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил руководитель Федерации фигурного катания на коньках Псковской области Максим Крупко.

В соревнованиях примут участие около 60 спортсменов из Пскова, Великих Лук, Смоленска, Сафоново, Санкт-Петербурга и Великого Новгорода.

Первенство области проводится по одиночному катанию. Юношеские разряды исполнят только произвольную программу, а взрослые посоревнуются в короткой и произвольной программах.

Самыми старшими участниками станут спортсмены 15–16 лет, выступающие по первому разряду. «Элементы самого высокого уровня, к сожалению, вы не увидите, но на тройные прыжки можно будет посмотреть», – отметил Максим Крупко.

Соревнования пройдут с 9:30 до 19:00. Вход для зрителей свободный.

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