Труп мужчины нашли в реке в Великих Луках

12:31, 05 декабря 2024, ПАИ

Труп мужчины обнаружили в реке Лазавице рядом с автовокзалом в Великих Луках, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

По информации МЧС, прибывшие спасатели ПСО Великих Лук извлекли тело из реки. На месте работает следственно-оперативная группа, устанавливают обстоятельства гибели и личность мужчины.