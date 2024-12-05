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Происшествия

Труп мужчины нашли в реке в Великих Луках

Труп мужчины обнаружили в реке Лазавице рядом с автовокзалом в Великих Луках, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

  • Труп мужчины нашли в реке в Великих Луках
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Труп мужчины нашли в реке в Великих Луках
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Труп мужчины нашли в реке в Великих Луках
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Труп мужчины нашли в реке в Великих Луках
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Труп мужчины нашли в реке в Великих Луках
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Труп мужчины нашли в реке в Великих Луках
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»

По информации МЧС, прибывшие спасатели ПСО Великих Лук извлекли тело из реки. На месте работает следственно-оперативная группа, устанавливают обстоятельства гибели и личность мужчины.

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