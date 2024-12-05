Труп мужчины нашли в реке в Великих Луках
Труп мужчины обнаружили в реке Лазавице рядом с автовокзалом в Великих Луках, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».
-
Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
-
Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
-
Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
-
Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
-
Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
-
Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
По информации МЧС, прибывшие спасатели ПСО Великих Лук извлекли тело из реки. На месте работает следственно-оперативная группа, устанавливают обстоятельства гибели и личность мужчины.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
05 декабря 2024
Псковичи хотели заработать и выиграть в лотерею, но лишились около двух миллионов рублей