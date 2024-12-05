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Культура

Псковичи моментально раскупили все билеты на спектакли театра кукол из Курска

Псковичи моментально раскупили все билеты на спектакли театра кукол из Курска, рассказала на пресс-конференции в медиацентре ПАИ директор Псковского областного театра кукол Татьяна Ааб.

Татьяна Ааб. Фото: ПАИ

«Было всего 200 билетов на город – их тут же разобрали. Театр гостит у нас всего день, поэтому артисты успеют показать только два спектакля», – отметила Татьяна Ааб.

Главный режиссёр Курского государственного театра кукол, заслуженный деятель искусств РФ, заслуженный артист Украины Валерий Бугаев рассказал, что псковские зрители увидят постановку «Весёлые уроки» – о том, как замечательно учиться в школе, и новогодний спектакль «Солнышко и снежные человечки».

Валерий Бугаёв. Фото: ПАИ

«Мы рассчитываем на то, что жители Пскова благосклонно отнесутся к нашей работе. Вообще у нас ответственная миссия: будем выступать пропагандистами Нового года, чтобы настроение появилось уже сейчас», – добавил Валерий Бугаев.

Татьяна Ааб отметила, что площадка в Пскове для артистов из Курса непростая, потому что сцена довольно маленькая. «Но зато у нас очень отзывчивые и доброжелательные зрители. За это можете не переживать», – обратилась к коллеге Татьяна Ааб.

Врио председателя комитета по культуре Псковской области Илианна Петрова подчеркнула, что через кукол и сказки «можно прививать детям самые важные жизненные, духовно-нравственные ценности».

Илианна Петрова. Фото: ПАИ

«Спектакли в Псковском театре кукол проходят при аншлаге, так будет и в этот раз», – подытожила Илианна Петрова.

Добавим, что Курский театр кукол участвует в программе «Большие гастроли»: с 6 по 14 декабря труппа театра побывает в Пскове, Санкт-Петербурге, Лодейном Поле, Выборге и Петрозаводске.

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