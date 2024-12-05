Операция «Надзор» начнётся в Псковской области 6 декабря

13:01, 05 декабря 2024, ПАИ

Оперативно-профилактическая операция «Надзор» пройдёт в Псковской области с 6 по 9 декабря, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального УМВД России.

Целью мероприятия является снижение уровня преступности среди граждан, ранее привлекавшихся к уголовной ответственности.

В рамках операции сотрудники полиции проведут целый комплекс мероприятий профилактического характера, направленный на предупреждение совершения противоправных деяний гражданами, находящимися под административным надзором.

Особое внимание будет уделено работе по установлению местонахождения поднадзорных граждан и лиц, уклоняющихся от административного надзора.