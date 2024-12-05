Пскович неоднократно угрожал убить сожительницу и отправился в тюрьму

14:14, 05 декабря 2024, ПАИ

Житель Пскова отправился в тюрьму после неоднократных угроз убить сожительницу, сообщили ПАИ в городской прокуратуре.

Установлено, что 1 июля пскович ругался у себя дома с сожительницей. Во время ссоры он взял в руки кухонный нож, начал им размахивать перед ней, а затем ударил им по руке, нанеся ссадину и угрожая убить женщину.

1 августа он также приставил нож к шее сожительницы, отчего у неё появились кровоподтёки и ссадины. Кроме того, пскович взял её за волосы другой рукой и потащил в маленькую комнату квартиры, а затем бросил её на кровать, сел сверху и приставил нож к горлу, угрожая убить.

При даче пояснений вину мужчина полностью признал, раскаялся в содеянном, принёс свои извинения женщине, которые она приняла.

Суд первой инстанции признал мужчину виновным в совершении двух преступлений по части 1 статьи 119 УК РФ. Ему назначили наказание в виде лишения свободы на срок восемь месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор суда вступил в законную силу.