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Происшествия

В Псковской области на 90% проверенных земель выявили нарушения

Более 57 тысяч гектаров земель проверили на нарушения сотрудники Россельхознадзора в Псковской области в 2024 году, рассказала начальник отдела земельного надзора Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора Ольга Алексеева на пресс-конференции сегодня, 5 декабря, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото: ПАИ

«В Псковской области, как в принципе во всех других областях, подконтрольных управлению, основным нарушением является зарастание земель сорной и древесной кустарниковой растительностью. У нас проконтролировано более 57 тысяч гектаров земель сельхозназначения, и на 54 тысячах гектаров выявлены нарушения. Почти 90 % из них – зарастание кустарниковой растительностью. Также земли зарастают и борщевиком Сосновского», – пояснила Ольга Алексеева.

При этом, по её словам, сотрудники Россельхознадзора проводят работу по обязанию собственников участков устранить нарушения.

Сначала проводятся профилактические мероприятия – управление выносит предостережение, которое не несёт никакого административного наказания. «Но если не работают профилактические мероприятия, то в рамках проверки собственник привлекается к административной ответственности. Для физических лиц – это штраф от 20 до 40 тысяч рублей, для юридических – от 400 до 700 тысяч», – объяснила она.

Всего в 2024 году было возбуждено 98 дел об административных правонарушениях, вынесено 26 постановлений о привлечении к административной ответственности, сумма наложенных штрафов составила 1,2 миллиона рублей. Также управление выдало 19 предписаний об устранении выявленных нарушений обязательных требований.

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