Половину выявленных в Псковской области в 2024 году свалок уже ликвидировали

14:06, 05 декабря 2024, ПАИ

Десять незаконных свалок выявили в Псковской области в 2024 году, рассказала начальник отдела земельного надзора Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора Ольга Алексеева на пресс-конференции сегодня, 5 декабря, передаёт корреспондент ПАИ.

«Если на участке произрастает продукция и ведётся сельское хозяйство, то на нём редко образуются свалки. А если участок зарос и находится рядом с населённым пунктом, дачными участками, дорогой, то чаще всего на нём происходят стихийные свалки. Водители, проезжая мимо, оставляют пакеты с мусором. Иногда приезжают машины и выкидывают строительный мусор», – пояснила она.

Всего в 2024 году было выявлено десять несанкционированных свалок на землях сельскохозяйственного назначения в Новосокольническом, Плюсском, Великолукском, Псковском, Порховском районах. Всего свалки заняли 5,56 гектара. При этом пять из них на площади 1,37 гектара (в Великолукском, Псковском, Порховском районах) уже ликвидированы.