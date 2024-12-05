Более 850 тысяч пассажиров перевезли «Ласточки» через Псков

14:58, 05 декабря 2024, ПАИ

858 763 пассажира перевезли «Ласточки» через Псков с января по ноябрь 2024 года, сообщили ПАИ в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

780 603 пассажира проехало на скоростных электропоездах «Ласточка» по маршруту Псков / Печоры – Санкт-Петербург с января по ноябрь 2024 года. Это на 4,8 % больше, чем за аналогичный период 2023 года. В октябре-ноябре 2024 года «Ласточки» по этому маршруту перевезли 134,3 тысячи пассажиров. Показатель вырос на 3,3 % в сравнении с прошлым годом.

«Ласточки», следовавшие по маршруту Псков – Петрозаводск, с января по ноябрь этого года перевезли 78 160 пассажиров, что на 0,3 % больше, чем в прошлом году. А за октябрь-ноябрь текущего года из города в город было доставлено 10 530 пассажиров – этот показатель остался неизменным с 2023 года.

Напомним, что с 15 декабря РЖД запустит прямой поезд из Пскова в Мурманск. Он будет ходить под номером 69/70 три раза в неделю, а первый рейс из Пскова поедет уже 17 декабря. Состав из Пскова будет выезжать в 1:35 и пребывать в Мурманск на следующий день в 10:45.