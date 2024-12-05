Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Более 850 тысяч пассажиров перевезли «Ласточки» через Псков

858 763 пассажира перевезли «Ласточки» через Псков с января по ноябрь 2024 года, сообщили ПАИ в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

Фото: ПАИ

780 603 пассажира проехало на скоростных электропоездах «Ласточка» по маршруту Псков / Печоры – Санкт-Петербург с января по ноябрь 2024 года. Это на 4,8 % больше, чем за аналогичный период 2023 года. В октябре-ноябре 2024 года «Ласточки» по этому маршруту перевезли 134,3 тысячи пассажиров. Показатель вырос на 3,3 % в сравнении с прошлым годом.

«Ласточки», следовавшие по маршруту Псков – Петрозаводск, с января по ноябрь этого года перевезли 78 160 пассажиров, что на 0,3 % больше, чем в прошлом году. А за октябрь-ноябрь текущего года из города в город было доставлено 10 530 пассажиров – этот показатель остался неизменным с 2023 года.

Напомним, что с 15 декабря РЖД запустит прямой поезд из Пскова в Мурманск. Он будет ходить под номером 69/70 три раза в неделю, а первый рейс из Пскова поедет уже 17 декабря. Состав из Пскова будет выезжать в 1:35 и пребывать в Мурманск на следующий день в 10:45.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












05 декабря 2024

Более 850 тысяч пассажиров перевезли «Ласточки» через Псков
05 декабря 2024

Ярмарка яблок, «Наше море», фестиваль клюквы и «Сенокосная пора»: псковичи активно выдвигают участников в номинацию «Событие» премии «Народное признание»
05 декабря 2024

Семь случаев превышения уровня пестицидов выявили в Псковской области в 2024 году
05 декабря 2024

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова обсудила с Дмитрием Шаховым вопросы поддержки участников СВО
05 декабря 2024

Валентина Понизовская: Программа «Земский муниципальный служащий» поможет решить кадровую проблему
05 декабря 2024

Половину выявленных в Псковской области в 2024 году свалок уже ликвидировали
05 декабря 2024

Михаил Ведерников поздравил псковичей с Днём добровольца
05 декабря 2024

53% псковичей планируют накрывать праздничный стол на Новый год

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...