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Общество

Спрос на кадры вырос в Псковской области: как работодатели привлекают сотрудников

Спрос на кадры в Псковской области увеличился на 21 % в третьем квартале 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом корреспонденту ПАИ сообщили в пресс-службе «Авито» по Северо-Западу.

Изображение сгенерировано нейросетью

Чтобы привлечь сотрудников, работодатели повышают зарплатные предложения. Так, в третьем квартале 2024 года средняя предлагаемая зарплата для новых сотрудников в Псковской области составила 80 215 рублей в месяц, что выше на 11 %, чем в прошлом году.

Однако повышенная зарплата – уже не такой весомый источник для привлечения кадров, поэтому работодатели всё чаще применяют другие методы для удержания исполнителей. Согласно данным исследования «Авито Работы», 78 % трудоустроенных жителей СЗФО рассказали, что в их компании есть система корпоративных льгот, среди которых – обучение за счёт организации, премии и бесплатное медицинское страхование.

Средняя предлагаемая зарплата в Псковской области увеличилась на 11 %. Фото: ПАИ

Расширение границ найма – современный тренд. Сейчас работодатели стали привлекать соискателей, которые раньше были менее активны на рынке труда. Например, в Псковской области в третьем квартале увеличилось число вакансий для пенсионеров и студентов: в 2,9 и 2,1 раза соответственно. «Компании предлагают новичкам обучение по профессии прямо на рабочем месте, что позволяет готовить специалистов, чьи навыки наилучшим образом отвечают запросам бизнеса», – рассказал управляющий директор «Авито Работы» Дмитрий Пучков.

Подработка также пользуется популярностью у псковичей. За уже обозначенный период работодатели на 85 % чаще стали предлагать возможности подработки. Согласно данным исследования, 53 % жителей СЗФО подрабатывали хотя бы раз за последний год, а 34 % опрошенных ответили, что при поиске работы интересуются частичной занятостью, и 31 % – временным трудоустройством.

Компании стали привлекать исполнителей, которые ранее были менее активны на рынке труда. Фото: ПАИ

В среднем население СЗФО работает на одном месте 5,5 года, а уровень удовлетворённости карьерой они оценивают на 6,9 балла из десяти. 54 % респондентов из СЗФО искали новые карьерные возможности, и 30 % рассматривали вариант переезда в другой город.

Интересно, что 72 % участников опроса рассказали о том, что получали предложения трудоустройства на другое место, будучи уже устроенными. В большинстве случаев работодатели предлагали им более высокую заработную плату (51 %), гибкий рабочий график (27 %) и повышение в должности (20 %).

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