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Общество

В Пскове открылся городской детский форум

В Пскове на площадке гимназии № 29 открылся городской детский форум, передаёт корреспондент ПАИ.

Собравшихся на форуме учеников псковских школ приветствовала уполномоченный по правам ребёнка в Псковской области Наталия Соколова. Она отметила, что подготовкой форума занимались сами школьники. «Всё, что здесь будет происходить, – это то, что сделали сами дети без помощи взрослых, учителей», – отметила омбудсмен.

Наталия Соколова. Фото: ПАИ

Наталия Соколова также напомнила, что 19 декабря Детскому общественному совету при уполномоченном по правам ребёнка исполнится пять лет. «Казалось бы, дата небольшая, но для нас она значимая, потому что из организации, про которую никто не знал, мы превратились в объединение активных подростков, про которых знает весь регион. Про детсовет пишут, про детсовет говорят. А на выборы в шестой созыв заявились порядка 100 кандидатов. Это говорит о том, что это среда достаточно конкурентная», – констатировала Наталия Соколова.

Фото: ПАИ

Общественный помощник омбудсмена, член Молодежного парламента при Псковском областном Собрании, студентка ПсковГУ Анна Мезгирева рассказала, что идее объединения ученической системы Пскова уже около пяти лет.

«У нас ребята на протяжении года ходили и знакомились с составами ученического управления. И вот в пятом созыве мы решили вас всех собрать с помощью конкурса «Есть идея!». Надеюсь, что сегодня вы сможете узнать что-то новое и полезное для себя, познакомиться друг с другом», – сказала Анна Мезгирева.

Отметим, что на городском конкурсе «Есть идея!» Анна Мезгирева выиграла грант на проведение детского форума.

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