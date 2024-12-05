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Спорт

Впервые в истории псковичка стала мастером спорта по боксу

Псковичке Лидии Шутовой присвоили звание мастера спорта по боксу, сообщили ПАИ в спортшколе «Олимп».

Псковичка стала мастером спорта по боксу впервые в истории. Фото: ПАИ

В нынешнем году Шутова стала бронзовым призёром первенства России среди юниорок от 19 до 22 лет, которое прошло во Владикавказе весной. Благодаря этому достижению псковская спортсменка выполнила норматив мастера спорта России. Лидия Шутова также недавно участвовала в женском чемпионате России.

Лидия Шутова стала первой представительницей Псковской области, кто удостоился звания мастера спорта по боксу среди женщин. Тренируют псковичку Вадим Голик и Игорь Зуев.

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