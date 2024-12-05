Псковичи сдали в банки монеты на сумму более 1,5 млн рублей

16:22, 05 декабря 2024, ПАИ

Псковичи сдали около 290 тысяч монет в рамках Всероссийской акции Банка России «Монетная неделя» с 7 по 20 октября. Об этом ПАИ рассказали в отделении по Псковской области Северо-Западного главного управления ЦБ РФ.

«Псковичи и жители области приняли активное участие в осенней акции и сдали в банки около 290 тысяч монет разных номиналов на общую сумму более 1,2 миллиона рублей», – сообщил исполняющий обязанности управляющего отделением по Псковской области Северо-Западного ГУ Банка России Валерий Фролов. Объём собранной монеты в регионе по сравнению с весенним этапом 2024 года увеличился более чем в три раза, а общая сумма выросла в четыре раза.

За весенний и осенний этапы акции жители Псковской области вернули в оборот около 380 тысяч монет на сумму более полутора миллионов рублей. А по итогам осеннего этапа по всей России люди сдали в банки мелочи на сумму 185 миллионов рублей.