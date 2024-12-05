Труп мужчины достали из залива в Псковской области
Водолазы областной службы спасения в ходе поисков обнаружили и извлекли тело 55-летнего мужчины из залива Лахта в деревне Залахтовье Гдовского района, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».
На месте происшествия помимо спасателей областной службы спасения работают сотрудники полиции и СУ СК.
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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