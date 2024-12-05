Снег, мороз и гололедицу прогнозируют в Псковской области 6 декабря

17:13, 05 декабря 2024, ПАИ

Облачная погода ожидается на территории Псковской области 6 декабря, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.

Местами синоптики прогнозируют небольшой снег. На дорогах местами ожидается гололедица.

Будет дуть ветер южных направлений со скоростью от семи до 12 метров в секунду.

Температура воздуха по области в течение суток составит от 0 до -5 градусов. Атмосферное давление будет высоким.