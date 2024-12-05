Псковские бизнесмены обсуждают сотрудничество с коллегами из Казахстана

17:19, 05 декабря 2024, ПАИ

Делегация Псковской области участвует в мероприятиях международной бизнес-миссии в Казахстане, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства региона.

В столице Казахстана Астане состоялись встречи с заместителем торгового представителя РФ в Казахстане Антоном Гуменным и руководителем Российского экспортного центра в Казахстане Уралом Азнабаевым.

Представители делового сообщества Псковской области продемонстрировали казахстанским потенциальным партнерам свою продукцию и обсудили возможности взаимодействия и сотрудничества. Деловое общение делегации региона и иностранных коллег продолжится на предприятиях.

В состав псковской делегации, которую возглавил председатель регионального комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев, вошли генеральный директор Фонда инвестиционного развития Псковской области Екатерина Ершова, руководитель Центра поддержки экспорта Псковской области Мария Сидорук, генеральный директор АО «ОЭЗ ППТ «Моглино» Павел Соболь и представители делового сообщества региона.

Ранее в Актобе состоялась презентация торгово-экономического, инвестиционного и промышленного потенциала Псковской области.