Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Экономика

Псковские бизнесмены обсуждают сотрудничество с коллегами из Казахстана

Делегация Псковской области участвует в мероприятиях международной бизнес-миссии в Казахстане, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства региона.

Фото: pskov.ru

В столице Казахстана Астане состоялись встречи с заместителем торгового представителя РФ в Казахстане Антоном Гуменным и руководителем Российского экспортного центра в Казахстане Уралом Азнабаевым.

Представители делового сообщества Псковской области продемонстрировали казахстанским потенциальным партнерам свою продукцию и обсудили возможности взаимодействия и сотрудничества. Деловое общение делегации региона и иностранных коллег продолжится на предприятиях.

В состав псковской делегации, которую возглавил председатель регионального комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев, вошли генеральный директор Фонда инвестиционного развития Псковской области Екатерина Ершова, руководитель Центра поддержки экспорта Псковской области Мария Сидорук, генеральный директор АО «ОЭЗ ППТ «Моглино» Павел Соболь и представители делового сообщества региона.

Ранее в Актобе состоялась презентация торгово-экономического, инвестиционного и промышленного потенциала Псковской области.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












05 декабря 2024

Самые подешевевшие продукты назвали в Псковской области
05 декабря 2024

Псковские бизнесмены обсуждают сотрудничество с коллегами из Казахстана
05 декабря 2024

Самые подорожавшие продукты назвали в Псковской области
05 декабря 2024

Псковичи сдали в банки монеты на сумму более 1,5 млн рублей
05 декабря 2024

Спрос на кадры вырос в Псковской области: как работодатели привлекают сотрудников
05 декабря 2024

Более 850 тысяч пассажиров перевезли «Ласточки» через Псков
05 декабря 2024

Продолжается голосование за внешний вид новой тысячерублёвой купюры
05 декабря 2024

Тарифы на ввоз иномарок в Россию повысят почти на 40%

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...