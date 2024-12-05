Отопительные котлы ремонтируют в дедовичской деревне

18:09, 05 декабря 2024, ПАИ

Отопительные котлы ремонтируют в деревне Вязье в Дедовичском районе. Об этом сообщил глава муниципалитета Геннадий Афанасьев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Ремонт проводят в рамках муниципального контракта. Подрядная организация уже отремонтировала и запустила в эксплуатацию один из котлов, работающий на щепе, отметил глава района.

Сейчас специалисты ремонтируют ещё один котёл. Сумма контракта составила свыше пяти миллионов рублей. Рабочие должны завершить все работы до конца месяца, заверил Геннадий Афанасьев.