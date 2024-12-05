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Общество

Безопасному вождению обучат ветеранов СВО с инвалидностью в Псковской области

Филиал фонда «Защитники Отечества» по Псковской области и ДОСААФ России Псковской области подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом ПАИ сообщили в филиале фонда.

Филиал фонда «Защитники Отечества» по Псковской области и ДОСААФ России Псковской области подписали соглашение о сотрудничестве. Фото здесь и далее: филиал фонда «Защитники Отечества» по Псковской области

Документ подписали руководитель филиала фонда Надежда Васильева и исполняющий обязанности председателя регионального отделения ДОСААФ России Борис Нестеров.

Стороны договорились о совместной работе в нескольких ключевых направлениях: образовательном, информационном и юридическом.

В частности, это включает в себя создание рабочих мест в ДОСААФ для ветеранов специальной военной операции (СВО), профессиональную переподготовку ветеранов боевых действий, а также использование их опыта и знаний в обучении населения отдельным видам спорта и в допризывной подготовке.

Одним из направлений совместной деятельности станет военно-патриотическое воспитание молодёжи и её подготовка к службе в вооружённых силах.

Ключевым аспектом является обучение ветеранов специальной военной операции, вернувшихся из зоны боевых действий и имеющих тяжёлую форму инвалидности, безопасному и безаварийному вождению автомобилей с ручным управлением, обратила внимание руководитель филиала фонда Надежда Васильева.

Такой автомобиль уже закуплен, прибыл в регион и переоборудован. В ближайшее время начнётся обучение под руководством инструкторов, добавила она.

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