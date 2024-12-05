Владимир Путин в рамках акции «Ёлка желаний» исполнит мечты трёх девочек
Президент России Владимир Путин традиционно принял участие во всероссийской новогодней акции «Ёлка желаний», которая помогает исполнять мечты детей со сложными жизненными обстоятельствами, включая сирот и инвалидов, пишут РИА Новости.
Глава государства подошел к специальной елке, на которой висят картонные шарики с желаниями детей, и выбрал три открытки. Первую написала девочка, мечтающая попробовать себя в роли пилота на авиатренажере.
Вторая открытка принадлежит школьнице, которая хочет посетить репетицию ансамбля танца имени Игоря Моисеева, а третья – девочке, которая мечтает побывать в Санкт-Петербурге.
Церемония состоялась в День добровольца на площадке форума «Мы вместе».
Напомним, что официальный старт акции «Ёлке желаний» в России дали 21 ноября. Кроме того, жителей Псковской области в ней призвал поучаствовать губернатор Михаил Ведерников.
Добавим, что желания опубликованы на сайте elka.pskov.ru. Именно там можно выбрать шарик с мечтой.