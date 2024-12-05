Владимир Путин в рамках акции «Ёлка желаний» исполнит мечты трёх девочек

19:49, 05 декабря 2024, ПАИ

Президент России Владимир Путин традиционно принял участие во всероссийской новогодней акции «Ёлка желаний», которая помогает исполнять мечты детей со сложными жизненными обстоятельствами, включая сирот и инвалидов, пишут РИА Новости.

Глава государства подошел к специальной елке, на которой висят картонные шарики с желаниями детей, и выбрал три открытки. Первую написала девочка, мечтающая попробовать себя в роли пилота на авиатренажере.

Вторая открытка принадлежит школьнице, которая хочет посетить репетицию ансамбля танца имени Игоря Моисеева, а третья – девочке, которая мечтает побывать в Санкт-Петербурге.

Церемония состоялась в День добровольца на площадке форума «Мы вместе».

Напомним, что официальный старт акции «Ёлке желаний» в России дали 21 ноября. Кроме того, жителей Псковской области в ней призвал поучаствовать губернатор Михаил Ведерников.

Добавим, что желания опубликованы на сайте elka.pskov.ru. Именно там можно выбрать шарик с мечтой.