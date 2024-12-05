Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Владимир Путин в рамках акции «Ёлка желаний» исполнит мечты трёх девочек

Президент России Владимир Путин традиционно принял участие во всероссийской новогодней акции «Ёлка желаний», которая помогает исполнять мечты детей со сложными жизненными обстоятельствами, включая сирот и инвалидов, пишут РИА Новости.

Глава государства подошел к специальной елке, на которой висят картонные шарики с желаниями детей, и выбрал три открытки. Первую написала девочка, мечтающая попробовать себя в роли пилота на авиатренажере.

Вторая открытка принадлежит школьнице, которая хочет посетить репетицию ансамбля танца имени Игоря Моисеева, а третья – девочке, которая мечтает побывать в Санкт-Петербурге.

Церемония состоялась в День добровольца на площадке форума «Мы вместе».

Напомним, что официальный старт акции «Ёлке желаний» в России дали 21 ноября. Кроме того, жителей Псковской области в ней призвал поучаствовать губернатор Михаил Ведерников.

Добавим, что желания опубликованы на сайте elka.pskov.ru. Именно там можно выбрать шарик с мечтой.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












05 декабря 2024

Награды МЧС России вручили псковским добровольцам
05 декабря 2024

Безопасному вождению обучат ветеранов СВО с инвалидностью в Псковской области
05 декабря 2024

Помощь ближнему: мастер-классы прошли в Пскове в День добровольца
05 декабря 2024

Псковичи принимают участие в форуме «Мы вместе» в Москве
05 декабря 2024

В Пскове определили членов общественного совета при детском омбудсмене
05 декабря 2024

Отопительные котлы ремонтируют в дедовичской деревне
05 декабря 2024

Снег, мороз и гололедицу прогнозируют в Псковской области 6 декабря
05 декабря 2024

ПсковГУ станет площадкой для проведения акции «Сообщи, где торгуют смертью»

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...