Семь килограммов мандаринов разыграл Псковский облизбирком
Семь килограммов мандаринов разыграла избирательная комиссия Псковской области в своей группе в соцсети «ВКонтакте».
Всего в розыгрыше приняло участие 885 человек. Победительницей стала Анна Андреева.
Добавим, что условия конкурса были следующие: быть подписчиком группы и оставить комментарий под постом. В розыгрыше могли принять участие все жители Псковской области.
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