Семь килограммов мандаринов разыграл Псковский облизбирком

20:37, 05 декабря 2024, ПАИ

Семь килограммов мандаринов разыграла избирательная комиссия Псковской области в своей группе в соцсети «ВКонтакте».

Всего в розыгрыше приняло участие 885 человек. Победительницей стала Анна Андреева.

Добавим, что условия конкурса были следующие: быть подписчиком группы и оставить комментарий под постом. В розыгрыше могли принять участие все жители Псковской области.