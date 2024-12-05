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Причину отключения горячей воды и отопления в Острове-3 назвал Дмитрий Быстров

С чем связано отключение отопления и горячей воды в Острове-3, рассказал глава Островского района Дмитрий Быстров в своём телеграм-канале.

Причину отключения горячей воды и отопления в Острове-3 назвал Дмитрий Быстров. Фото здесь и далее: телеграм-канал Дмитрия Быстрова

Причиной отключений стало переключение на постоянную схему подачи тепловой энергии.

«При реализации проекта комплексной модернизации систем коммунальной инфраструктуры на территории Острова-3 был произведён демонтаж старой существующей теплосети. Чтобы начать отопительный сезон до наступления зимних холодов, пришлось организовывать систему подачи тепловых ресурсов по временной схеме. Сейчас поэтапно происходит переключение временной схемы на постоянную», – отметил Дмитрий Быстров.

Переключение подачи тепловой энергии на каждом из 12 участков на территории городка и воинской части связано с полным сливом теплоносителя из общей системы и с её обратным заполнением. Это требует значительного времени, не менее четырёх часов, пояснил глава района.

«Повторная запитка всей системы – это как начало отопительного сезона: выполняется такой же большой объём работ. Технологически одновременной подачи тепла во все дома при переключениях схемы добиться невозможно. Каждый раз требуется некоторое время на пусконаладочные работы», – обратил внимание Дмитрий Быстров.

Кроме того, специалисты управляющей организации делают большой комплекс работ по развоздушиванию систем в домах с верхней разводкой системы отопления, поэтому процесс зависит от оперативности сообщения жителями о проблемах, добавил он.

«Нам понятны, и мы разделяем недовольство жителей Острова-3, но до полного переключения участков магистральной тепловой сети на постоянную схему технологические отключения неизбежны. При последующих отключениях жители будут заблаговременно оповещаться, а число специалистов управляющей компании для выполнения работ в самих многоквартирных домах будет увеличено», – подчеркнул Дмитрий Быстров.

По вопросам отсутствия отопления и горячего водоснабжения жители могут обращаться по телефонам 8-992-299-02-76 или 8-992-299-62-14.

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