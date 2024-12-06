Вместо репетиторов школьникам предложат бесплатные услуги для подготовки к ЕГЭ

08:15, 06 декабря 2024, ПАИ

Российским школьникам предложат бесплатные услуги для подготовки к ЕГЭ, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Об этом пишет РИА Новости.

«Здесь именно для повышения качества образования мы планируем заменить (репетиторов. — Ред.) бесплатными услугами, повышая качество образования учеников, чтобы они сдавали ЕГЭ без необходимости привлечения платных специалистов», — подчеркнул он.

Эту инициативу добавят в Стратегию развития образования на период до 2036 года с перспективой до 2040 года. В разработку этого документа вовлечено около 500 экспертов.