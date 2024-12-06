Почему иногда лучше не оплачивать товары по QR-коду, объяснила экономист

08:55, 06 декабря 2024, ПАИ

В последнее время магазины часто просят клиентов оплатить покупку через QR-код. Когда от этого лучше воздержаться, рассказала агентству «Прайм» заведующая кафедрой «Финансы и кредит» экономического факультета РУДН Дарья Динец.

QR-код выгоден прежде всего продавцам за счет снижения комиссии за эквайринг. Платеж проходит через систему быстрых платежей и фиксируется там как перевод юрлицу. Но банк не начисляет за это кешбэк: клиент теряет, если планировал его получить за конкретную покупку.

«В целом для покупателя разницы в способе оплаты нет, разве что продавцы закладывают небольшой процент в цену товаров в ожидании того, что некоторым покупателям неудобно оплатить QR-кодом», — уточнила Динец.

Оплата через QR-код выгодна, если магазин предлагает за это скидку. В любом случае все зависит от желания: продавец обязан принять любой законный платеж и выдать чек.