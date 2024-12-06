Пять пожаров ликвидировали в Псковской области за сутки

10:30, 06 декабря 2024, ПАИ

Пять пожаров ликвидировали пожарные в Псковской области за сутки, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Так, 5 декабря жилой дом горел в деревне Лоси Красногородского муниципального округа. Предварительная причина возгорания – короткое замыкание электропроводки.

Также хозяйственная постройка горела на улице Жиботицы в Кунье. Предварительная причина возгорания – короткое замыкание электропроводки.

Кроме того, жилой дом горел в деревне Майкино Великолукского района. Огонь повредил в доме наружную стену. Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнём неустановленного лица.

Помимо этого, сажа в дымоходе горела в здании на улице Центральной в деревне Чурилово Усвятского муниципального округа. Предварительная причина возгорания – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

Также неэксплуатируемое здание выгорело изнутри по всей площади на улице Велижской в Усвятах. Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнём.