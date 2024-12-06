Пять пожаров ликвидировали в Псковской области за сутки
Пять пожаров ликвидировали пожарные в Псковской области за сутки, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».
Так, 5 декабря жилой дом горел в деревне Лоси Красногородского муниципального округа. Предварительная причина возгорания – короткое замыкание электропроводки.
Также хозяйственная постройка горела на улице Жиботицы в Кунье. Предварительная причина возгорания – короткое замыкание электропроводки.
Кроме того, жилой дом горел в деревне Майкино Великолукского района. Огонь повредил в доме наружную стену. Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнём неустановленного лица.
Помимо этого, сажа в дымоходе горела в здании на улице Центральной в деревне Чурилово Усвятского муниципального округа. Предварительная причина возгорания – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.
Также неэксплуатируемое здание выгорело изнутри по всей площади на улице Велижской в Усвятах. Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнём.
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