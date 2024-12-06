Автомобиль из Белоруссии опрокинулся в кювет в Псковском районе

10:52, 06 декабря 2024, ПАИ

Водитель автомобиля с белорусскими номерами не справился с управлением, в результате машина вылетела в кювет и опрокинулась. ДТП произошло на 256-м километре трассы Р-23 в Псковском районе, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Участники ДТП от медицинской помощи отказались.

На месте работали бригада скорой помощи, спасатели АСС, сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.