Автомобиль из Белоруссии опрокинулся в кювет в Псковском районе
Водитель автомобиля с белорусскими номерами не справился с управлением, в результате машина вылетела в кювет и опрокинулась. ДТП произошло на 256-м километре трассы Р-23 в Псковском районе, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
Участники ДТП от медицинской помощи отказались.
На месте работали бригада скорой помощи, спасатели АСС, сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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