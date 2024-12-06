Водитель грузовика пострадал в ДТП в Великолукском районе

11:10, 06 декабря 2024, ПАИ

Водитель грузовика не справился с управлением и вылетел в кювет у деревни Полибино Великолукского района. Об этом пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

В результате ДТП водитель госпитализирован в медучреждение.

На месте работают бригада скорой помощи, спасатели ПСО Великих Лук, сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.