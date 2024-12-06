Спасатели отработали действия при жёсткой посадке самолёта в аэропорту Пскова

11:19, 06 декабря 2024, ПАИ

Спасатели отработали действия при жёсткой посадке самолёта в аэропорту Пскова, сообщается в телеграм-канале «Аэропорт Псков».

По легенде, самолёт SSJ-100 совершил жёсткую посадку. Борт с 40 пассажирами и четырьмя членами экипажа оказался в луже горящего топлива.

Чрезвычайную ситуацию ликвидировали восемь пожарных. За четыре минуты им удалось эвакуировать пассажиров с экипажем.

Подобные учения проводятся, чтобы проверить готовность служб аэропорта к реагированию на ЧС и отработать навыки тушения огня и спасения людей. Роль пострадавших «исполняли» сотрудники аэропорта.

«Международный аэропорт «Псков» имени княгини Ольги отвечает всем требованиям безопасности. За противопожарное обеспечение полётов и объектов инфраструктуры аэропорта отвечает аварийно-спасательная команда. 24/7 на дежурстве в этом подразделении находятся 30 высококлассных специалистов», – подчеркнули в аэропорту.