До -5 градусов и гололедицу прогнозируют в Псковской области 7 декабря

11:51, 06 декабря 2024, ПАИ

Облачная погода ожидается на территории Псковской области 7 декабря, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.

Местами прогнозируют небольшой снег, а на дорогах местами ожидается гололедица.

Будет дуть ветер южных направлений со скоростью от пяти до десяти метров в секунду.

Температура воздуха по области в течение суток составит от 0 до -5 градусов. Атмосферное давление будет высоким.